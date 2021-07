Aadhaar Card: अब नहीं होगा 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आई स्कैन, ना ही लिए जाएंगे फिंगर प्रिंट

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, जुलाई 27: 5 साल के कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड बनवाने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पहले जहां 5 साल से कम उम्र के बच्चे का आधार बनवाने के लिए माता-पिता में से किसी एक को बच्चे की ओर से प्रमाणीकरण करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर और फिंगर स्कैन करना होता था, लेकिन अब फिंगर स्कैन की कोई जरूरत नहीं होगी।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जो आधार कार्ड जारी करती है, उसने कहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाने के लिए उंगलियों के निशान (फिंगर प्रिंट) और आंखों के स्कैन की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही UIDAI ने बताया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे को नीले रंग का बाल आधार कार्ड मिल सकता है। हालांकि, प्राधिकरण ने यह भी जानकारी दी कि बच्चों के पांच साल के होने के बाद बायोमेट्रिक अपडेट करवाना अनिवार्य है।

In #Aadhaar, fingerprints and iris scans are not captured while enrolling the children below 5 years of age, only a photograph is taken. Once the child attains the age of 5, biometrics need to be updated mandatorily. #AadhaarEnrolment #BiometricUpdate pic.twitter.com/Fn6mHSW1Ui