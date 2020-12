पीएम मोदी ने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 18 हजार करोड़, शाह और राजनाथ बोले- खत्म नहीं होगी MSP

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। किसान आंदोलन (Farmers Protest) के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के तहत मिलने वाले 18 हजार करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ की किस्त जारी कर दी है। पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नौ करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों को वित्तीय सहायता की सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने छह राज्यों के किसानों को संबोधित भी किया। बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर जारी आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP)आज देश के अलग-अलग हिस्सों में किसान चौपाल का आयोजन किया है।

बीजेपी के इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh), वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) जैसे केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों को संबोधित किया। शुक्रवार को दिल्ली के द्वारका में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महरौली में गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला किया। राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए तीन कानून बनाए गए हैं। लेकिन आज कुछ लोगों के द्वारा गलतफहमी पैदा की जा रही है कि MSP खत्म कर दी जाएगी। मैं किसानों को वचन दे रहा हूं कि किसी भी कीमत पर MSP खत्म नहीं होगी।

There has been misconception that Minimum Support Price will end. Prime Minister has said & I'll also give my word that MSP won't end. It is farmers who've supported the country whenever it underwent economic recession & we've seen this many times: Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/AOqmzoZV8y