Earthquake: पोर्टब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप के पास भूकंप के झटके, 4.3 रही तीव्रता

Earthquake In Portblair Andaman and Nicobar: पोर्टब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप के पास गुरुवार को तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 रही है। नेसनल सेन्टर फर सेस्मोलोजी के मुताबिक पोर्टब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप के 253 किमी एसएसई में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। 10 नवंबर को सुबह करीब 2.29 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किमी नीचे थी।

भूकंप के कारण किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है। भूकंप का अक्षांश 9.45 और लंबाई 93.44 थी।

रिक्टर स्केल पर 2.0 से कम तीव्रता वाले भूकंप को माइक्रो कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं 2.0 से 2.9 तीव्रता वाले भूकंप को माइनर कैटेगरी में, 3.0 से 3.9 तीव्रता वाले भूकंप वेरी लाइट कैटेगरी के होते हैं, 4.0 से 4.9 तीव्रता वाले भूकंप लाइट कैटेगरी के होते हैं।

