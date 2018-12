बड़े विवादों में अमेजॉन, बेच रहा स्वर्ण मंदिर की तस्वीर वाला टॉयलेट सीट

India

oi-Ashutosh Ray

नई दिल्ली। ऑन लाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन विवादों में फंस गई है। इसको लेकर सिखों में आक्रोश भी देखा गया है। कंपनी पर आरोप लगे हैं कि अमेजॉन की साइट पर ऐसे टॉयलेट सीट बेचे जा रहे हैं जिस पर सिखों के मुख्य धार्मिक स्थल की तस्वीरें लगी हैं। एक टॉयलेट सीट पर गोल्डन टेंपल की तस्वीर लगी हुई दिखाई गई है। बता दें कि हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। दुनियाभर से सिख और दूसरे धर्मों के लोगों की आस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं।

इस संबंध में सिंख संगठन के वकील और वरिष्ठ प्रबंधन सिम सिंह ने अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस और वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जनरल काउंसिल डेविड जोपोलस्की को लिखे एक पत्र में कहा है कि हमारे ध्यान में आया है कि कई विक्रेता आपके मंच पर उत्पादों को पोस्ट कर रहे हैं जो कि सांस्कृतिक रूप से स्वर्ण मंदिर की कल्पना और अन्य पूर्वी संस्कृतियों की आध्यात्मिक इमेजरी के खिलाफ है।

These products are no less that blasphemy @amazon @amazonIN

Even the description writes words “Holy Shrine” and your web portal still allows them to be marketed/sold!!!

I warn Amazon to immediately withdraw such products and ban the sellers or be ready for a worldwide protest pic.twitter.com/AhUu14xTa6