असम में डॉक्टर से मारपीट पर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन सख्त, सीएम को लिखी चिट्ठी

India

oi-Rizwan M

नई दिल्ली, 1 जून: असम के होजाई में कोरोना मरीज की मौत के बाद एक जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट किए जाने के मामले पर एम्स की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने संज्ञान लिया है। एसोसिएशन ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को इसको लेकर लिखा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सीएम को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा है कि कोरोना के मुश्किल समय में डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे मे उनके ऊपर हमला निदंनीय है। एसोसिएशन ने मांग की है कि डॉक्टर पर हमला करने वालों के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। ताकि आगे से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

इस घटना को लेकर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल (जीएमसीएच) के डॉक्टरों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया है और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आईएमए ने भी डॉक्टर पर हमले की घटना की कड़ी निंदा दी है।

असम के होजाई में कोविड फेसिलिटी में तैनात डॉ सूज कुमार सेनापति के साथ मंगलवार को मारपीट की गई थी। कथित तौर पर एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने डॉक्टर के कपड़े फाड़ दिए और उसको बुरी तरह से पीटा। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग जूनियर डॉक्टर को पीट रहे हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा हैकि मैं निजी तौर पर इस मामले की निगरानी कर रहा हूं और मैं वादा करता हूं कि जूनियर डॉक्टर को न्याय जरूर मिलेगा। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार किया है।

फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता के पिता का निधन, भावुक पोस्ट लिख किया याद

डॉक्टर सूज का कहना है कि परिवारवालों ने उनसे कहा कि उनके मरीज की हालत गंभीर है। जब मैं मरीज को देखने पहुंचा तो पहले से ही दम तोड़ चुका था। उन्होंने इसकी जानकारी दी तो मरीज के परिवार वालों ने उन पर हमला कर दिया।

Taking into serious account of recent incident of assault on doctor in Assam, Resident Doctors Association AIIMS demands strict action against the perpetrators according to the Epidemic Disease Act, 1897 and prevention of any such incidents in future pic.twitter.com/k32HUGrgAi