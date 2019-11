फडणवीस, अजित पवार के इस्तीफे पर सोशल मीडिया में आए मजेदार रिएक्शन

India

oi-Rizwan M

नई दिल्ली। भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार दोपहर को महाराष्ट्र के सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। अपने चाचा शरद पवार से बगावत करके भाजपा को समर्थन देने वाले एनसीपी के अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। फडणवीस और अजित ने शनिवार सुबह सीएम पद की शपथ ली थी। तीन दिन बाद आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शपथ के बाद अजित ने जहां एनसीपी के विधायकों का समर्थन खुद को बताया था तो वहीं भाजपा ने 170 विधायकों के समर्थन की बात कही थी, उन्होंने शपथ के बाद मोदी है तो मुमकिन है, भी कहा था। अब बहुमत ना होने की बात कहकर फडणवीस ने इस्तीफा दिया है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर चुटकुलों की बाढ़ आ गई है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, शरद पवार, ठाकरे, अजित पवार सब पर खूब चुटकुले फेसबुक और ट्विटर पर शेयर हो रहेहैं।

