desh ke mentor: पंजाब चुनाव पर क्या होगा सोनू सूद के ब्रांड एंबेसडर बनाने का असर?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 27 अगस्त: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभिनेता सोनू सूद को अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'देश के मेंटोर' का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। सोनू सूद पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और पिछले साल लॉकडाउन में उन्होंने पलायन करने को मजबूर हुए प्रवासी भारतीयों को जिस तरह से मदद की थी, उसने उन्हें पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया है। देश ने देखा है कि एक मैसेज पर, ट्विटर पर एक संदेश मिलने पर भी सोनू सूद ने किस तरह से लोगों की सहायता की है। उधर, केजरीवाल राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं। आज की तारीख में धुरंधर से धुरंधर राजनेता भी उनकी सियासी बाजी के सामने पानी पीते नजर आते हैं। ऐसे में चर्चा स्वाभाविक है कि सोनू सूद के दिल्ली सरकार के ब्रांड एंबेसडर बनने से पंजाब चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ?

English summary

The decision of the Delhi government to make Sonu Sood the brand ambassador of desh ke mentor program is likely to have a big impact on the Punjab elections