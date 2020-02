Delhi Violence: सुलगती दिल्ली को देखकर फूटा कमल हासन का गुस्सा, कहा-धर्म नहीं सिर्फ लोग देते हैं नफरत फैलाने की इजाजत

India

नई दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शुरू हुए बवाल ने बेहद उग्र रूप धारण कर लिया है, उत्तर पूर्वी दिल्ली के 4 जगहों पर कर्फ्यू लगा है, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पुलिस ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है, सुलगती दिल्ली को देखकर अभिनेता से नेता बने कमल हासन भी काफी दुखी हैं, उन्होंने अपना दर्द ट्विटर पर बयां किया है।

Delhi: Police disperse the people who had gathered outside Chief Minister Arvind Kejriwal's residence demanding action against #DelhiViolence and seeking restoration of peace. https://t.co/NWz03HQkQT pic.twitter.com/ybGwIw0cqo

How can we allow these children of hate to run amok in my United and diverse India.

Stop!

Please return to reason, before it is too late.

No religion propagates hate, only people do.

India has survived such madness before, I sincerely hope it will again.