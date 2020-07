दिल्ली: कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद काम पर लौटे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन

India

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) से ठीक होने के बाद सोमवार से कामकाज संभाल लिया है। इस बात की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आज से काम पर लौटेंगे। साथ ही ये भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों का दौरा करने और स्वास्थ्य कर्मियों एवं मरीजों से मुलाकात को लेकर हमेशा फील्ड में रहते थे, जिससे वह संक्रमित हो गए। उन्होंने एक महीने बाद काम पर वापसी की है।

दिल्ली: 10 दिन में तैयार हुई दुनिया की सबसे बड़ी Covid-19 केयर फैसिलिटी के बारे में सबकुछ जानिए

अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, 'हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अब ठीक हो गए हैं। वह आज काम पर लौटेंगे। वह अस्पतालों का दौरा करने और स्वास्थ्य कर्मियों एवं मरीजों से मुलाकात को लेकर हमेशा फील्ड में रहते थे। जिससे वह कोरोना से संक्रमित हो गए। एक महीने बाद आज वह काम पर लौट रहे हैं।' आपको बता दें 55 वर्षीय स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 17 जून को कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। जिसके बाद से उनका इलाज साकेत के मैक्स अस्पताल में चल रहा था। उन्हें प्लाजमा थेरेपी दी गई थी।

जैन सबसे पहले दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती हुए थे। उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद यहां लाया गया था। इसके बाद जब वह कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए, तो उन्हें मैक्स अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। यहां उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ और चक्कर आने की शिकायत थी। शुरू में जैन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई थी लेकिन बाद में वह पॉजिटिव पाए गए थे।

सत्येंद्र जैन के अलावा जून में दिल्ली के कालकाजी से आप विधायक आतिशी, सीएम अरविंद केजरीवाल के सलाहकार अक्षय मराठे और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार अभिनंदिता माथुर भी संक्रमित पाए गए थे। फिलहाल दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो बीते 24 घंटों में 1211 नए केस सामने आए हैं, जो इस महीने में सबसे कम हैं, जबकि इस दौरान 31 मरीजों की मौत भी हुई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,22,793 हो गई है। इस वायरस से यहां अब तक 3,628 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा 1,03,134 मरीज अब तक ठीक हो गए हैं और सक्रिय मामले केवल 16,031 बचे हैं।

