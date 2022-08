दिल्ली के नांगलोई के पास पीवीसी कचरे में लगी आग, 13 दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 27 अगस्त: दिल्ली के कमरुद्दीन नगर में नांगलोई के पास पीवीसी कचरे में शुक्रवार रात आग लग गई। अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना नांगलोई के कमरुद्दीन नगर में रात करीब 11:50 बजे पीवीसी कचरे में लगी थी। दमकल विभाग ने कहा कि सूचना मिलते ही दमकल की 13 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और घंटों बाद आग पर काबू पाया गया।

दमकल विभाग ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अग्निशमन विभाग के मंडल अधिकारी अशोक जायसवाल ने कहा, लगभग 11:50 बजे, हमें एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि एक खुले पीवीसी कचरे वाले क्षेत्र में आग लग गई है। दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

Delhi | Fire breaks out in PVC waste near Nangloi in Kamruddin Nagar

We received fire call at 11:50pm (Aug 26)... fire contained; won't spread further. 13 fire tenders on the spot. Main aim is to not let it spread to residential areas. No casualties yet: Divisional Officer, DFS pic.twitter.com/U4FsZK2nOW