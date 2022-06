'मजा नहीं आ रहा है...' लिख शख्स ने छोड़ी नौकरी, हर्ष गोयनका को मिला ये रेजिग्नेशन लेटर तो कही ये बात

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 20 जून: ''मैं इस्तीफा दे रहा हूं...मजा नहीं आ रहा है...'' ये किसी की कही हुई बात नहीं बल्कि आरपीजी एंटरप्राइजेज ( RPG Enterprise) के कर्मचारी ने ये इस्तीफा पत्र (रेजिग्नेशन लेटर) उद्योगपति और बिजनेसमैन हर्ष गोयनका को भेजा है। हर्ष गोयनका आरपीजी एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष हैं। सिर्फ कुछ शब्दों में लिखा हुआ ये रेजिग्नेशन लेटर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर इसे अब तक का सबसे अनोखा रेजिग्नेशन लेटर बता रहे हैं। हालांकि इस रेजिग्नेशन लेटर को लेकर हर्ष गोयनका गंभीर हैं। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों के लिए ये सिर्फ एक फन मूवमेंट है।

This letter is short but very deep. A serious problem that we all need to solve… pic.twitter.com/B35ig45Hhs