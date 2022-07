लेह में एक महीने तक रहेंगे दलाई लामा, लेकिन लद्दाख जाने से पहले चीन पर कह दी बड़ी बात

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

जम्मू, 14 जुलाई: तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा कल एक महीने के प्रवास पर लद्दाख पहुंच रहे हैं। उनका यह दौरा करीब चार साल बाद हो रहा है, जबकि वह पहले अक्सर वहां जाते रहते थे। इतने वर्षों के भीतर भारत और चीन के बीच नए तरह के तनाव पैदा हुए हैं। ड्रैगन भारत के साथ एलएसी से जुड़े विवादों को लेकर बातचीत का भी रास्ता अपनाए रखता है और अपनी चालबाजियों से भी बाज आने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में दलाई लामा का इतने दिनों के लिए लेह में रहना बेहद खास है। लेकिन, लेह जाने से पहले उन्होंने जम्मू में चीन को लेकर जो बयान दिया है, उसपर शी जिनपिंग की सरकार कैसी प्रतिक्रिया देती है यह देखने वाली बात होगी।

English summary

Tibetan spiritual leader the Dalai Lama, arriving in Ladakh on a month-long stay on Friday, has said in Jammu that he is not seeking independence but autonomy and protection of its culture