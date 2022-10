Cyclone Sitrang: चक्रवात सितरंग ने बांग्लादेश में मचाई तबाही, 7 की मौत, पश्चिम बंगाल-मेघालय में अलर्ट जारी

India

oi-Pallavi Kumari

Cyclone Sitrang update: बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान 'सितरंग' ने बांग्लादेश में तबाही लेकर आया है। 'सितरंग' सोमवार सुबह बांग्लादेश के तट से टकरा गया, जिसके बाद कई इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिला। बांग्लादेश में चक्रवात सितरंग के दस्तक देने से अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने हजारों लोगों को प्रभावित इलाके से निकाला है। आपदा मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के प्रवक्ता के हवाले से एएफपी ने बताया कि बरगुना, नरैल, सिराजगंज जिलों और भोला के द्वीप जिले में कम से कम पांच लोग मारे गए हैं। मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। इधर भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को अपने नवीनतम बुलेटिन में पश्चिम बंगाल और मेघालय के लिए अलर्ट जारी किया गया है।

आईएमडी ने कहा कि चक्रवात सितरंग पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में सागर द्वीप के लगभग 230 किलोमीटर दूर केंद्रित है, और बांग्लादेश पर पहुंचने से पहले उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने की उम्मीद है। चक्रवात के एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है और मंगलवार की मध्यरात्रि और तड़के के दौरान बांग्लादेश में टिंकना द्वीप और सैंडविच के बीच लैंडफॉल ला सकता है।

