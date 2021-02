विपक्ष को PM मोदी का करारा जवाब, बोले- 'कोरोना के खिलाफ इंडिया ने जीती जंग, विश्व कर रहा तारीफ लेकिन यहां...'

Credit To India, Not Any Government For Win In Coroanvirus Fight said PM Modi in Rajya Sabha: नई दिल्ली। पीएम मोदी आज सदन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब दे रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अच्छा होता कि राष्ट्रपति जी का भाषण सुनने के लिए सब होते तो लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ जाती लेकिन राष्ट्रपति जी के भाषण की ताकत इतनी थी कि न सुनने के बाद भी विपक्ष इतना कुछ सुन पाया।

English summary

Credit To India, Not Any Government For Win In Coroanvirus Fight said PM Modi in Rajya Sabha. PM Narendra Modi replies to the Motion of Thanks on the President's Address, in the Rajya Sabha.