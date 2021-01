India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस के खात्‍मे की उल्‍टी गिनती अब शुरू हो गई है। महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल पर अंतिम मंजूरी दे दी है। इससे पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक की 'कोवैक्सीन' और सीरम इंस्टीट्यूट की 'कोविशील्ड' को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने की सिफारिश भारत के औषधि नियामक से की थी। डीसीजीआई की ओर से मंजूरी मिलने के बाद वैक्सीन के उपयोग का रास्ता साफ हो गया है।

इसके साथ ही मैसर्स केडिला हेल्थकेयर को भारत में तीसरे चरण के ​क्लीनिकल ट्रायल करने की अनुमति दी गई है। DCGI के अनुसार दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित हैं। टीकाकरण के दौरान दो-दो डोज डी जाएगी। इससे पहले इन दोनों कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश करने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ने कुछ शर्तों के साथ दोनों वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को हरी झंडी दी थी, जिस पर आज डीजीसीआई ने आखिरी मुहर लगाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है।

A watershed moment in India’s famed battle against #COVID19 under leadership of PM Modi. Our wait for the vaccine is over with Covishield from Serum Institue of India and Covaxin from Bharat Biotech approved for emergency use in India: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan pic.twitter.com/68odS8qSjM