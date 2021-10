बच्चों के लिए Covaxin को अभी नहीं मिली मंजूरी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बोलीं- 'भ्रम हुआ'

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। कोरोना वायरस संकट के बीच देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 90 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी जा चुकी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर अब 18 वर्ष से कम आयुवर्ग के युवाओं के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है, इस बीच गुरुवार को कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके को मंजूरी दे दी है। हालांकि अब कोरोना वैक्सीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन को अभी मंजूरी नहीं दी गई है, इस दिशा में काम किया जा रहा है।

गौरतलब है कि बीते हफ्ते भारत बायोटेक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों में इस्तेमाल के लिए कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन के दूसरे चरण का परीक्षण पूरा किया था। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाया है, इसको बच्चों पर इस्तेमला के लिए जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा,

The evaluation is still going on. There is some confusion & the talks are underway with the experts' committee. Till now Drugs Controller General of India (DCGI) hasn't approved it: MoS Health, Dr Bharati Pravin Pawar on approval to Covaxin for 2-18 years age group pic.twitter.com/OKb3AJDaOQ