Coronavirus: अब तक 55 विदेशी यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव

चीन सहित अन्य देशों में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए विदेशी फ्लाइट के 2 प्रतिशत यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग के आदेश दिए गए हैं।

भारत में अब तक 53 विदेशी यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सूत्रों के मुताबिक अब तक देश में 5666 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। यह कुल सैंपल्स का 0.94 प्रतिशत है। आपको बता दें कि चीन सहित अन्य देशों में कोरोना कोहराम मचा रहा है। जिसको देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। साथ ही सरकार की तरफ से विदेश से आने वाली फ्लाइट के 2 प्रतिशत यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग के आदेश दिए गए हैं।

Total of 53 international travellers, tested positive for Covid-19 during 2% random sampling, at airports across the country, out of 5,666 samples collected so far. That's only 0.94%: Sources