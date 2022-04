आज से 18+ वालों को लगेगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, जानें कीमत और कैसे करें रजिस्ट्रेशन

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली 10 अप्रैल: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार (8 अप्रैल) को घोषणा की कि रविवार (10 अप्रैल) से प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटरों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज उपलब्ध होगी। यानी आज से 18 से ऊपर वाले सभी लोग, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 9 महीने पूरे कर लिए हैं, वो बूस्टर डोज ले सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह सुविधा सभी निजी टीकाकरण केंद्रों में उपलब्ध होगी। यानी इसके लिए आपको भुगतान करना होगा। 18 साल 59 साल के लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए प्राइवेट सेंटरों पर पैसे देने होंगे।

