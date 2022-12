Corona Case Spike : एक्सपर्ट्स ने किया आगाह- अगले 40 दिन बहुत अहम, कोविड-19 के मामलों में उछाल की आशंका

कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका के बीच आधिकारिक सूत्रों ने आगाह किया है कि अगले 40 दिनों में कोविड-19 के मामलों में उछाल आ सकता है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर अगले 40 दिन महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने कहा, पिछले रुझानों के अनुसार जनवरी के मध्य में भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) मामलों में तेज वृद्धि देखी जा सकती है। एक्सपर्ट्स ने आगाह किया है कि कोरोना के ओमीक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट बीएफ.7 तेजी से फैल सकता है।

बता दें कि गत 24 दिसंबर को आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब तक कोविड-19 BF.7 वैरिएंट के चार मामले सामने आ चुके हैं। चीन में एक और कोविड -19 की लहर सामने आने के बाद माना जा रहा है कि चीन में कोविड-19 संक्रमण में मौजूदा उछाल का प्रमुख कारण ओमीक्रॉन सब-वैरिएंट BF.7 ही है।

