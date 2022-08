क्या थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं ? खुद दिया जवाब

India

oi-Jyoti Bhaskar

नई दिल्ली, 30 अगस्त : कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होना है। 19 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बारे में पूछे जाने पर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने कहा, "लोग जैसा चाहें अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने अपने लेख में केवल इतना लिखा है कि चुनाव पार्टी के लिए अच्छी बात है ..., मैंने कोई घोषणा नहीं की है।"

केरल की राजनीति में उतरने की अपनी योजना पर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने कहा, "सभी विकल्प खुले हैं। मैं एक लोकसभा सांसद हूं। राजनीति में मेरा ध्यान अब तक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रहा है। अगर एक दिन रास्ता खुल जाए तो कोई ना नहीं कहना चाहता।"

On his plans to venture into state politics, senior Congress leader & MP Shashi Tharoor says, "All options are open. I'm a Lok Sabha MP. My focus in politics has been national & international so far. If one day vistas open up, one doesn't want to say no." pic.twitter.com/mtIY5uJKA6