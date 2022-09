'कांग्रेस हमेशा से सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है', PFI पर बैन के बाद पार्टी का आया बड़ा बयान

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

नई दिल्ली, 28 सितंबर। केंद्र सरकार की तरफ से पीएफआई को 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित करने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से सभी प्रकार की सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है। कांग्रेस की तरफ से बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक में भेदभाव नहीं किया जाता है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस हमेशा उन सभी विचारधाराओं और संस्थानों से अडिग लड़ाई लड़ी है, जो हमारे समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए धर्म का दुरुपयोग करके नफरत और हिंसा फैलाने का काम करते हैं।

Congress General Secretary in-charge Communications Jairam Ramesh issues a statement - "Congress has always been and will continue to be against ALL forms and types of communalism--majority, minority makes no difference."

Central Government banned #PFI for 5 years today. pic.twitter.com/w5RE3Nw39X