दिल्ली राजभवन घेराव के बाद जंतर-मंतर पहुंचे राहुल-प्रियंका, बोले-किसानों को खत्म करने के लिए लाए गए ये 3 कानून

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली। Rahul Gandhi Priyanka Gandhi at Jantar Mantar, केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून (farm Law) का विरोध कर रहे किसानों(farmers protest) के समर्थन में कांग्रेस (Congress) आज देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज राहुल गांधी(Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) के साथ आज दिल्ली में राजभवन घेराव किया। राजभवन के घेराव के बाद राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचे।

राहुल गांधी(Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पार्टी सांसदों से की मुलाकात। यहीं पर कांग्रेस सांसद कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानून देश के किसानों को खत्म करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा, 'हम हमने इसे अभी नहीं रोका तो ऐसा दूसरे सेक्टर में भी होगा। नरेंद्र मोदी किसानों की इज्जत नहीं करते हैं। किसान न तो झुकेंगे और न ही डरेंगे।'

#WATCH | "Maya shabd suna hai aapne? Maya hai maya, poora ka poora, media -created maya hai aur yeh maya tutne wali hai. Jis din yeh maya tutti us din phir dekhna kya hota hai," Rahul Gandhi on being about resignation of one of the 4 experts nominated by SC for talks with farmers pic.twitter.com/gldg5Yvis0