मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रिमोट किसी और के पास वाली होगी हालत: तारिक अनवर

India

oi-Vinay Saxena

नई दिल्ली। बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर रविवार (15 नवंबर) को पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की अहम बैठक हुई। बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। नीतीश कुमार सातवीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगने से पहले कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बड़ा बयान दिया था। तारिक अनवर ने कहा कि भाजपा ने नीतीश के खिलाफ साजिश करके उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश की है। अब अगर वो दोबारा एनडीए के नेता या मुख्यमंत्री चुने जाते हैं तो उनकी हालत वही रहेगी कि रिमोट किसी और के पास और मुख्यमंत्री वो।

कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन पर क्या बोले तारिक अनवर?

कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर आत्मचिंतन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में गठबंधन को अंतिम रूप देने में देरी से काफी नुकसान हुआ। तारिक अनवर ने इससे सबक लेने की बात कहते हुए पार्टी को दूसरे राज्यों में समय रहते सीटों के तालमेल की औपचारिकताओं को पूरा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कारणों का पता लगाया जाएगा। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की घटक कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई, जबकि उसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था।

Earlier, Nitish Kumar Ji emerged as a good NDA leader in #Bihar. But this time, his chances are not the same. The BJP has conspired to weaken him. Now even if he is elected as NDA’s leader or Chief Minister, someone else will have the remote to control him: Tariq Anwar, Congress pic.twitter.com/YPc5UhDJJX