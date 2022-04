'सीएम तेलंगाना के बेटे का दावा सही नहीं', पीएम मोदी के कार्यक्रम में KCR को शामिल न करने के दावे पर PMO

India

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 28 अप्रैल। पीएम मोदी के तेलांगाना कार्यक्रम से सीएम केसीआर को दूर रखने के दावे को प्रधानमंत्री कार्यालय ने गलत बताया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सीएम केसीआर को बेटा के दावा पूरी तरह से गलत है। प्रधानमंत्री कार्यालय से तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय को ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा गया जिसमें सीएम केसीआर को पीएम मोदी के कार्यक्रम से दूर रखने का जिक्र हो।

केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा 'यह पूरी तरह से असत्य है। पीएमओ द्वारा ऐसा कोई संदेश नहीं भेजा गया था ...यह सीएम कार्यालय था जिसने पीएमओ को सूचित किया था कि सीएम की तबीयत खराब है और इसलिए सीएम कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। पीएम कार्यालय में केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया कि कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तेलंगाना के सीएम के बेटे ने दावा किया है कि पीएमओ ने एक संदेश भेजा है कि श्री केसीआर को हैदराबाद का दौरा करते समय पीएम के कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यह है स्पष्ट रूप से असत्य है। ऐसा कोई संदेश पीएमओ द्वारा नहीं भेजा गया था।

According to some media reports, the son of Telangana CM has claimed that PMO sent a message that Shri KCR should not be a part of PM’s programs when he visited Hyderabad.

This is patently untrue. No such message was sent by the PMO. 1/2