'रोटियों पर 5%, परांठे पर 18%, BJP आपके जेब से पैसा निकाल रही', हिमाचल में भूपेश बघेल ने भरी हुंकार

CM Bhupesh Baghel in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को होंगे और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल हिमाचल दौरे पर हैं। सोलन में सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में शामिल हुए। जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 3 चौथाई बहुमत से कांग्रेस को हिमालचल में जिताइए क्योंकि बीजेपी जीएसटी के बहाने आपके जेब से पैसा निकाल रही है।

सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ''बीजेपी सरकार पेट्रोल, डीजल, पीएनजी की कीमतें बढ़ाकर आपकी जेब से पैसा निकालने का काम कर रही थी। अब उन्होंने जीएसटी भी लगाया है, 'रोटियों' पर 5% और 'परांठे' पर 18%... हिमाचल में कांग्रेस को 3/4 बहुमत से जीत दिलाएं।''

सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ''कांग्रेस ने आपको 10 गारंटी दी है। मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे इन सारे वादों को पूरा करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं जहां राहुल गांधी ने 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। सरकार बनने पर, हमने इसे 10 दिनों या 10 घंटे के भीतर नहीं, बल्कि 2 घंटे के भीतर किया।''

The BJP govt works to pull out money from your pockets, by increasing the prices of petrol, diesel, PNG. Now they've imposed GST as well, 5% on 'Rotis' & 18% on 'Paranthas'... Make Congress win in Himachal by a 3/4th majority: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel, in Solan, HP (14.10) pic.twitter.com/ui3Irv35lF