Cheetahs in India: एक दर्जन से ज्यादा और चीता भारत लाने की है तैयारी, सरकार ने संसद में बताया पूरा प्लान

भारत सरकार ने संसद को बताया है कि नामीबिया से और चीता भारत लाने के लिए करार किया गया है। इन चीतों की संख्या 12 से 14 होगी। पहले लाए गए चीते भारतीय जमीन पर पूरी तरह से ढलने लगे हैं।

Cheetahs in India: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से 8 चीता लाए जाने के बाद आगे एक दर्जन से ज्यादा और चीता लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह जानकारी केंद्र सरकार ने आज संसद में दी है। चीतों का यह खेप भी नामीबिया से लाया जाना है, जिसके लिए वहां की सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर भी किया जा चुका है। पहली खेप में वहां से 5 नर और 3 मादा चीते लाए गए थे। ये सारे चीते अब धीरे-धीरे भारत के जंगलों के माहौल से ढलते जा रहे हैं। खुद शिकार करके अपना पेट भरना भी शुरू कर दिया है। हालांकि, उनपर लगातार नजदीकी निगरानी रखी जा रही है।

