Budget 2023: आयकर के 5 ऐसे नियम, जिनमें बदलाव की उम्मीद है

इस साल के बजट से आयकर दाताओं ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। आयकर में बेसिक छूट की सीमा से लेकर सेक्शन 80सी तक में बढ़ोतरी की उम्मीदें की जा रही है।

Budget 2023 Tax slab: 1 फरवरी, 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करेंगी। अगले साल के बजट में लोकसभा चुनावों की वजह से सरकार को सिर्फ आंशिक बजट ही पेश करने का मौका मिलेगा। ऐसे में आयकर दाताओं को इस बार चुनावी बजट होने की वजह से केंद्र सरकार से काफी उम्मीदें हैं। वह निजी आयकर में कई तरह की राहत की उम्मीदें कर रहे हैं। टैक्स एक्सपर्ट को भी उम्मीद है कि सरकार आयकर दाताओं के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। आइए जानते हैं कि सरकार से आयकर दाताओं को पांच बड़ी उम्मीदें क्या हैं।

