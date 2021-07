परिसीमन: BJP सांसद जम्यांग सेरिंग का आग्रह, बौद्ध समुदाय के विचारों को भी मसौदे में किया जाए शामिल

India

oi-Akarsh Shukla

लेह, 11 जुलाई। संसद में पीएम मोदी के कसीदे पढ़ने के बाद चर्चा में आए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीजेपी सांसद जम्यांग सेरिंग नामग्याल ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को लेकर बड़ी बात कही हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में परिसीमन आयोग के प्रतिनिधिमंडल के दौरे में बौद्ध आबादी का कोई भी प्रतिनिधि उनसे नहीं मिल पाया। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में लगभग 3,000 बौद्ध रहते हैं। हमें उम्मीद है कि आयोग बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के विचारों को भी मसौदे में शामिल करेगा।

गौलरतल है कि 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद- 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद घाटी में परिसीमन की प्रक्रिया जाती है। उम्मीद जताई जा रही हैं कि परिसीमन की प्रक्रिया 5 मार्च, 2022 को पूरा हो जाएगा जिसके बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकेंगे। इस बीच परिसीमन आयोग से बीजेपी सांसद जम्यांग सेरिंग नामग्याल ने आग्रह किया है कि जम्मू-कश्मीर में रहने वाले बौद्ध समुदाय के लोगों को विचारों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

Around 3,000 Buddhists live in J&K's Kishtwar dist. In recent Delimitation Commission delegation visit, no representative of Buddhist population was able to meet them. We hope that commission will include views of Buddhist & other minority communities in draft too: Ladakh BJP MP pic.twitter.com/JCSBhqmRiW