बीएस येदियुरप्पा ने दिए मुख्यमंत्री पद से अपनी विदाई के संकेत, बोले- आलाकमान के निर्देशों का पालन करूंगा

बेंगलुरु, 22 जुलाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की सीएम पद से विदाई लगभग तय हो गई है। बीते दिनों शक्ति प्रदर्शन करने वाले येदियुरप्पा आज (गुरुवार) को मुख्यमंत्री पद से अपनी विदाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने सियासी घमासान पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का पालन करेंगे। गौरतलब है कि मंगलवार को वीरशैव-लिंगायत नेता और संतों से मुलाकात के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तेवर बदले हुए थे, उन्होंने सीएम पद से हटाए जाने की अटकलों से भी साफ इनकार कर दिया था।

इसके बाद अब कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार को 26 जुलाई के बाद पद छोड़ने का संकेत दिया है। सीएम पद पर बने रहने के लिए अब तक एड़ी-चोटी का जोर लगा चुके बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार को एक मीडिया कार्यक्रम में कहा, मैं 25 जुलाई के बाद ही मुझे अपने अगले कदम के बारे में पता चलेगा। मैं भाजपा आलाकमान के फैसले का पालन करूंगा, मैं पार्टी को मजबूत करने और कर्नाटक में पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए काम करूंगा।

बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री को 26 जुलाई को विधायक दल की बैठक में शामिल होना था और 25 जुलाई को विधायकों के साथ दोपहर का भोजन करना था, लेकिन अब कार्यक्रमों को रि-शेड्यूल किया गया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि येदियुरप्पा 26 जुलाई को इस्तीफा दे सकते हैं, जब उनकी सरकार के दो साल पूरे हो जाएंगे। जिससे बीजेपी के एक और सीएम के लिए दो साल के लिए शासन का रास्ता बन जाएगा। येदियुरप्पा ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मेरे प्रति विशेष प्रेम और विश्वास है। आपको पता होना चाहिए कि पार्टी में 75 साल की उम्र पार करने वालों को कोई पद नहीं दिया जाता है, लेकिन मेरे काम की सराहना करते हुए उन्होंने मुझे 78 साल का होने के बावजूद मौका दिया है।'

