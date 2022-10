BrahMos Aerospace के चेयरमैन बोले, PM मोदी ने तीन साल दिए, ब्रह्मोस अकेले 5 बिलियन डॉलर डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा

India

oi-Jyoti Bhaskar

BrahMos Aerospace के चेयरमैन अतुल डी राणे ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक रक्षा निर्यात में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य दिया है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के अध्यक्ष अतुल डी राणे ने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट से इतर अकेले ब्रह्मोस एयरोस्पेस पांच बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़े को हासिल करने में सक्षम होगा।

दूसरे देशों के साथ हुई डिफेंस डील के बारे में ब्रह्मोस एयरोस्पेस के अध्यक्ष अतुल डी राणे ने कहा, BrahMos फिलीपींस से अधिक ऑर्डर प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने कहा, हम निर्यात के लिए वियतनाम, मलेशिया और कई अन्य देशों से बात कर रहे हैं।

