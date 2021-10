सुब्रमण्यम स्वामी ने Twitter bio से हटाया भाजपा का नाम, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हुए थे बाहर

India

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए गए फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर हैंडल का बॉयो बदल दिया है। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए जाने पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी लेकिन Twitter पर काफी सक्रिय रहने वाले स्वामी ने अब अपने ट्विटर बॉयो से बीजेपी का नाम हटा दिया है।

आपको बता दें कि पिछले काफी वक्त से वो भाजपा के कुछ फैसलों के खिलाफ बातें कर रहे थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उनकी छुट्टी का एक बहुत बड़ा कारण उनकी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी ही करना माना जा रहा है। मालूम हो कि स्वामी ने जो BIO अपडेट किया है उसमें राज्यसभा सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, हार्वर्ड से अर्थशास्त्र में पीएचडी, प्रोफेसर का तो जिक्र है लेकिन भाजपा की बात नहीं है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी से करीब 80 नेताओं की छुट्टी

मालूम हो कि गुरुवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से करीब 80 नेताओं की छुट्टी हुई है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी , मेनका गांघी और वरुण गांधी जैसे बड़े नाम शामिल हैं तो वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और प्रहलाद पटेल, सुरेश प्रभु, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह, विजय गोयल, विनय कटियार और एसएस अहलूवालिया जैसे चर्चित चेहरों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एंट्री हुई है।

मोदी सरकार के खिलाप Tweet

गौरतलब है कि स्वामी ने हाल ही में अर्थव्यवस्था, चीनी घुसपैठ और कोरोना वायरस की दूसरी महामारी को लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर प्रश्न खड़े किए थे। उन्होंने ट्वीट किया था कि 'साल 2016 के बाद से ढहती अर्थव्यवस्था के लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं ली है और ना ही किसी ने 1993 में एलएसी को लेकर हुए समझौते का उल्लंघन होने से रोकने, भारतीय क्षेत्र की जमीन को चीन द्वारा घेरे जाने से रोक पाने में नाकाम रहने की जिम्मेदारी ली है।' उन्होने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चरमराई स्वास्थ्य व्यवसथा के लिए भी मोदी सरकार को घेरा था उन्होंने ट्वीट किया था कि 'न ही किसी ने कोरोना के दूसरे वैरिएंट से निपटने के लिए बचाव की योजना न तैयार कर पाने की जिम्मेदारी ली है?'

राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर स्वामी

स्वामी की इस तरह के ट्वीट पर बीजेपी के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आए थे, हालांकि किसी ने भी खुलकर उनके खिलाफ कुछ कहा नहीं लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट से उन्हें बाहर कर दिया गया है।

BJP leader Subramanian Swamy removed the party's name from his Twitter bio after he was dropped from the BJP’s national executive committee on Thursday.