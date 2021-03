परमबीर सिंह के लेटर से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल, पवार हुए एक्टिव तो अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना

India

oi-Kapil Tiwari

मुंबई। पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के लेटर से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। एक तरफ परमबीर सिंह के लेटर के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पूरे मामले की जांच की मांग कर दी है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर गंभीर सवाल उठाए हैं और महाराष्ट्र के गृहमंत्री सवालों के घेरे में हैं, ऐेसे में इस मामले की जांच होनी चाहिए। यदि यह मुंबई पुलिस का राज्य है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य क्या है।

A senior cop & a former police commissioner have written to CM of the State raising serious questions& alleging Maharashtra HM. There should be a serious probe. If this is the state of Mumbai Police then you can imagine what the state of Maharashtra is: MoS Finance Anurag Thakur pic.twitter.com/x7A4W7gWTx