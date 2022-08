पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मिले सुब्रमण्यम स्वामी, बताया- करिश्माई और साहसी नेता

India

oi-Rahul Goyal

कोलकाता, 19 अगस्त: भाजपा नेता और पर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी गुरुवार 18 अगस्त को कोलकाता में थे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात का यह दौर करीब आधे घंटे तक चला। इस मुलाकात के बाद राजनीति गरमा गई है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब सुब्रमण्यम स्वामी भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं?। हालांकि इनमें से किसी ने भी बैठक के संबंध में मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब नहीं दिया।

हालांकि, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है। अपने ऑफिशियल हैंडल से किए गए ट्वीट में उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा,

Today I was in Kolkata and met the charismatic Mamata Banerjee. She is a courageous person. I admired her fight against the CPM in which she decimated the Communist pic.twitter.com/Gejytxpl4o