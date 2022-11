Jawaharlal Nehru: खड़गे ने पंडित नेहरू को बताया Champion of Democracy, सोनिया गांधी ने दी पुष्प श्रद्धांजलि

Jawaharlal Nehru: आज देश के पहले पीएम और सबके प्रिय चाचा पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्मदिन है। पूरा देश इस दिन को 'बाल दिवस' के रूप में मनाता है। इस पावन दिन पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्मारक शांति वन में पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले खड़गे ने जवाहरलाल नेहरू को ट्वीट करके उन्हें "चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी" बताया था।

खड़गे ने अपने ट्वीट में पंडित नेहरू का एक वीडियो भी शेयर किया है और लिखा है कि 'पंडित नेहरू - आधुनिक भारत के निर्माता।उनके जबरदस्त योगदान के बिना 21वीं सदी के भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो "चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी" थे, उन्ही के प्रगतिशील विचारों ने चुनौतियों के बावजूद भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। एक सच्चे देशभक्त को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि।'

Pandit Nehru — the maker of modern India. 21st India cannot be imagined without his tremendous contribution. A champion of Democracy, his progressive thoughts furthered India’s social,political & economic development, despite the challenges. My humble homage to a true patriot. pic.twitter.com/JTltZPrJWo — Mallikarjun Kharge (@kharge) November 14, 2022

पीएम मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि

PM मोदी ने भी पंडित नेहरू के योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि "हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की जयंती पर कोटि-कोटि नमन। हम अपने राष्ट्र के लिए उनके योगदान को भी याद करते हैं।"

On his birth anniversary, tributes to our former PM Pandit Jawaharlal Nehru Ji. We also recall his contribution to our nation. — Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2022

राहुल गांधी ने किया Tweet

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पंडित नेहरू के योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि "कौन है भारत माता? इस विशाल भूमि में फैले भारतवासी सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। भारतमाता यही करोड़ों-करोड़ जनता है।" पं नेहरू के इन्हीं लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को दिल में ले कर चल रहा हूं, 'हिन्द के जवाहर' की भारत माता की रक्षा के लिए।

“कौन है भारत माता? इस विशाल भूमि में फैले भारतवासी सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। भारतमाता यही करोड़ों-करोड़ जनता है।” पं नेहरू के इन्हीं लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को दिल में ले कर चल रहा हूं, 'हिन्द के जवाहर' की भारत माता की रक्षा के लिए। pic.twitter.com/SmAd2XgBYz — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2022

आपको बता दें कि पंडित नेहरू का जन्म 4 नंवबर, 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के सदस्य और मशहूर वकील थे। पंडित नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनका निधन 27 मई, 1964 को हुआ था।

