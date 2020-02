Bigg Boss 13 Final Latest Update: फिनाले से पहले बिग बॉस की टीम से भिड़े आसिम के अब्बू

India

नई दिल्ली। Bigg Boss 13 Final Latest Update, कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस का फिनाले शुरू हो चुका है। शो अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। फाइनल से ठीक पहले ही हंगामा हो गया। फिनाले की शूट के दौरान आसिम रियाज के पापा बिग बॉस की टीम से भिड़ गए। शूटिंग के दौरान बिग बॉस की टीम और आसिम के पापा के बीच बहस हो गई।

सोशल मीडिया पर चल रही खबर के मुताबिक फिनाले की शूट के दौरान आसिम रियाज के पापा भी पहुंचे। उन्होंने अपने लिए चाय की डिमांड की, लेकिन शूटिंग के बीच में उन्हें इसके लिए मना कर दिया गया। इसके बाद आसिम के पापा भड़क गए और बिग बॉस की टीम के साथ भिड़ गए। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक आसिम के पापा इस बात को लेकर शूटिंग के बीच में ही बिग बॉस की टीम से झगड़ पड़े।

#AsimRiaz Dad was demanding Tea & Coffee.

Which were not allowed in the middle of shoot.

Then out of frustration he Fought with Team and Said I will leave!

Exact words-

" Ek to 2nd row me bitha diya aur Tea /Coffee puchne wala bhi koi nahi" #BB13Finale #BiggBossFinale