Balakot Strike के Real Hero विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान 'वीर चक्र' से सम्मानित

नई दिल्ली, 22 नवंबर। बालाकोट एयरस्ट्राइक के हीरो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 'वीर चक्र' से सम्मानित किया। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में भारत ने आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की थी। जिस पर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने इंडियन बार्डर में घुसने का प्रयास किया था लेकिन उनके मंसूबों को नेस्ते नाबूत कर दिया था भारत के वीर अभिनंदन वर्धमान ने, उन्होंने पाकिस्तान के एफ-16 विमान को मार गिराया था।

Delhi: Wing Commander (now Group Captain) Abhinandan Varthaman being accorded the Vir Chakra by President Ram Nath Kovind, for shooting down a Pakistani F-16 fighter aircraft during aerial combat on February 27, 2019. pic.twitter.com/vvbpAYuaJX

For shooting down a Pakistani F-16 fighter aircraft aerial combat on February 27, 2019 Wing Commander (now Group Captain) Abhinandan Varthaman to be awarded the Vir Chakra today by President Ram Nath Kovind in an investiture ceremony.