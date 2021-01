covid-19 vaccine:असदुद्दीन ओवैसी की पीएम मोदी को सलाह, 'अगर भारत में सभी को वैक्सीन नहीं मिल पाती है तो...'

India

Asaduddin Owaisi suggest PM Modi over covid-19 vaccine approval: ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने रविवार (3 जनवरी) को कोरोना वायरस की दो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 'कोविशील्ड' (Covishield) और भारत बायोटेक की 'कोवैक्सीन' (Covaxin) को आपातकालीन स्थिति में रिस्ट्रिक्टेड यूज की अनुमति दे दी है। भारत में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर कोविड-19 वैक्सीन को लेकर सलाह दी है। ओवैसी ने कहा है कि फार्मा कंपनियों की जगह, हमें जेनरिक निर्माताओं को हमें वैक्सीन के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी करना चाहिए। ओवैसी ने पीएम मोदी को ऐसा करने की सलाह पेटेंट एक्ट की धारा 92 का उपयोग करने का सुझाव दिया है।

असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, ''दुनिया की 14% आबादी वाले अमीर देशों ने वैश्विक स्तर पर 53% वैक्सीन खरीद ली है। इसका मतलब है कि मौजूदा आपूर्ति भारत की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए धारा 92 का उपयोग कर जेनरिक निर्माताओं को अनिवार्य लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए। ये धारा 92 राष्ट्रीय आपात और महामारी के लिए स्पष्ट रूप से है।''

Rich countries with 14% of world population have bought up 53% of vaccine supplies globally. This means existing supply is unlikely to meet India's needs. Section 92 is explicitly for national emergencies and epidemics.