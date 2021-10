'आर्यन खान की गिरफ्तारी वाली रात NCB दफ्तर जाते दिखे BJP नेता', नवाब मलिक ने शेयर किए वीडियो

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 07 अक्टूबर: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) पर फिर से सवाल उठाए हैं। नवाब मलिक ने एक दूसरा वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी वाली रात बीजेपी नेता मनीष भानुशाली को एनसीबी के दफ्तर से जाते और निकलते हुए देखा गया था। नवाब मलिक ने दावा किया है कि किरण पी गोसावी और मनीष भानुशाली उसी रात एनसीबी दफ्तर में गए थे, जिस रात क्रुज पर रेव पार्टी में गिरप्तारी हुई थी। नवाब मलिक का दावा है कि वीडियो में दिख रहा एक शख्स मनीष भानुशाली भाजपा नेता हैं।

Here’s the video of Kiran P Gosavi and Manish Bhanushali entering the NCB office the same night the cruise ship was raided. pic.twitter.com/25yl9YsrSJ

Sameer Wankhede's statement where he said 8 to 10 people have been arrested by the NCB, while 8 people were arrested.

Why was he not sure about the number of arrests?

Did they have an intention to frame 2 more people? pic.twitter.com/28A8uoXUui