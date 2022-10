अरुणाचली डॉक्टर ने मद्रास रेजिमेंट के जवान से तमिल में की बातचीत, CM पेमा खांडू ने शेयर किया प्यारा Video

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

नई दिल्ली, 05 अक्टूबर। भारत की भाषाई विविधता व्यापक है। यही वजह है कि यहां पर कई भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि, सभी भाषाओं में कुछ शब्द एक जैसे होते हैं। लेकिन दक्षिणी राज्यों में बोली जाने वाली भाषा पूर्वोत्तर भारत से एकदम अलग होती है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं, जिन्हें कई भाषाओं का ज्ञान होता है और देश के किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति से उसकी क्षेत्रीय भाषा में बात कर सकते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शेयर किया गया है।

दरअसल, मुख्यमंत्री पेमा खांडू की तरफ से जो वीडियो शेयर किया गया है। उसमें अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर अलोक मद्रास रेजीमेंट में तैनात एक जवान से तमिल में बात कर रहे हैं। बातचीत के दौरान डॉक्टर अलोक फंस भी नहीं रहे हैं। डॉक्टर और जवान के बीच के इस संवाद को खूब पसंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉ. अलोक ने तमिलनाडु में मेडिकल की पढ़ाई की है। जवान और डॉक्टर के बीच हुए इस संवाद को मुख्यमंत्री ने सच्ची राष्ट्रीय एकता का उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें देश की भाषाई विविधता पर गर्व है !

Dr Lham Dorjee studied medicine in Tamil Nadu. He surprised a jawan of Madras Regiment by speaking in fluent Tamil with him. They met at Omthang, near Tibet border in Tawang. What an example of true national integration! We are proud of our linguistic diversity. @narendramodi pic.twitter.com/XNYqJramvN