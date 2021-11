Watch: लोहे की फेंस को चढ़कर पार कर गया हाथी, निशब्द कर रहा है यह Viral Video

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मैसुरु, 18 नवंबर: कर्नाटक में एक हाथी का लोहे की ऊंची फेंस को आसानी से पार करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जिसपर हजारों लाइक्स आ चुके हैं ढाई लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। दरअसल, जो भी हाथी के इस कारनामे को देख रहा है, वही हैरान हो जा रहा है कि इतना विशाल जानवर लोहे की इतनी ऊंची बाड़ को पार करना कैसे सीख लिया। तमिलनाडु में तो मंत्री और विधायकों ने अब वन विभाग के लिए नई तरह की व्यवस्थाओं पर चर्चा शुरू कर दी है।

English summary

A video of an elephant crossing an iron fence in the forest of Karnataka near Mysuru is viral, with people reacting heavily on Twitter