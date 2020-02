GDP को गलती से टन में बोल गए अमित शाह, तो सोशल मीडिया पर लोगो ने लिए मजे

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर गृहमंत्री अमित शाह का एक वीडियो शेयर कर उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की है। इस वीडियो में अमित शाह एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले लक्ष्य पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। जब अमित शाह इस पर सरकार का पक्ष रख रहे थे तो उन्होंने बीच में जीडीपी को गलती से 'मिलियन टन' बता दिया। शाह की इस गलती को गौरव वल्लभ ने मौके की तरह पकड़ लिया और उनके वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट कर दिया।

Amit Shah thinks that

Million ton = Trillion

Don't worry though, maths never helped Einstein discover gravity. Our economy is in safe hands with these people 😂

One more thing he is not Rahul Gandhi 🤐

