पंजाब: ऑल पार्टी मीटिंग में फैसला, किसानों के मुद्दों को लेकर PM मोदी से मिलेगा एक प्रतिनिधिमंडल

India

oi-Kapil Tiwari

चंडीगढ़। All party meeting in Punjab किसान आंदोलन को लेकर अब पंजाब की सियासत में काफी हलचल देखने को मिल रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बीजेपी को छोड़कर इस मीटिंग में कई विपक्षी पार्टियां शामिल हुईं। इस बैठक का आयोजन पंजाब भवन में किया गया। इस बैठक में दो प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें एक तो तत्काल रूप से कृषि कानूनों को वापस लिया जाना और दूसरा दिल्ली में हुई हिंसा की न्यायिक जांच की मांग का प्रस्ताव शामिल है।

Punjab all-party meeting passes resolution, seeking immediate withdrawal of Farm Laws by Centre & statutory MSP; resolution condemns ‘sponsored violence in Delhi', calls for judicial probe into laxity/complexity of those responsible for law & order at Red Fort: State government