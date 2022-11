Air Suvidha क्यों खत्म की गई, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों को कैसे मिलेगी बड़ी राहत ?

India

Air Suvidha Form: केंद्र सरकार ने आखिरकार अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इससे भारत आने वाले लाखों अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों को तो राहत मिली ही है, होटल और टूरिज्म उद्योग से जुड़े लोगों की भी जान में जान आई है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरने की व्यवस्था दो साल से भी पहले शुरू की गई थी। तब नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद थीं और सिर्फ एयर बबल वाले रूट पर स्पेशल फ्लाइट ही चला करती थीं। लेकिन, इस साल मार्च से नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें तो शुरू हो गई थीं, लेकिन एयर सुविधा फॉर्म भरने की औपचारिकता बंद नहीं हो पाई थी।

Air Suvidha Form:The compulsion to fill the Air Suvidha form for international air travel is over. There was a demand for a long time. The issue was also being raised by the tourism and hotel industries