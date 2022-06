'मैं BJP कार्यकर्ताओं को नौकरी क्यों दूं', 4 साल बाद अग्निवीरों को जॉब देने की केंद्र की चिट्ठी पर बोलीं ममता

India

oi-Sushil Kumar

कोलकाता, 29 जून : अग्निपथ योजना को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि हमें केंद्र सरकार की तरफ से एक लेटर मिला है, जिसमें आग्रह किया गया है कि चार साल के बाद अग्निवीरों को नौकरी दें। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य से आग्रह कर रही है कि हम चार साल बाद अग्निवीरों को नौकरी दें।

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह चाहती है कि हम बीजेपी कार्यकर्ताओं को नौकरी दें। सीएम बनर्जी ने कहा कि हम बीजेपी का पाप क्यों लेंगे। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम सबसे पहले अपने राज्य के युवाओं को नौकरी देंगे। नौकरी पर पहली प्राथमिकता हमारे युवाओं को दी जाएगी।

#WATCH | #Agnipath: I received a letter (from the Centre) in which they urged the state govt to give jobs to Agniveers after 4yrs. They want me to give jobs to BJP workers... why should we?... First priority will be given to state youth: West Bengal CM Mamata Banerjee (28.06) pic.twitter.com/GQ2wDdzieQ