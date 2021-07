India

नई दिल्‍ली, 27 जुलाई। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्‍त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच मंगलवार को एक मीटिंग हुई। जिसके बाद सिद्धू ने ट्वीट करके हुए बताया कि पंजाब की जनता से जुड़े मुद्दे जो लंबे सयम से लंबित है उन पर फौरन कार्रवाई की मांग की। वहीं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा नवगठित राज्य कांग्रेस नेतृत्व को बताया कि उनके द्वारा उठाए गए सभी प्रमुख मुद्दे पहले से ही उनकी सरकार द्वारा समाधान के एडवांस स्‍टेज में है। जो पार्टी के साथ घनिष्ठ समन्वय में उन पर काम कर रहे थे

बता दें पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद नवजोत सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच यह पहली आधिकारिक बैठक चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय में मंगवार को दोपहर में हुई।

बैठक के बाद नवजोत सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा था "पंजाब की जनता से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों पर फौरन कार्रवाई की मांग को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री से मिले... पंजाब भर से आए लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जज्बे की गूंज!! "

English summary

After the meeting with Sidhu, the Captain said – the issues raised by him are in the advanced stage of resolution