Indian Railway: 11 महीने के बाद कश्मीर में शुरू हुई ट्रेन सर्विस, लोगों को मिली बड़ी राहत

श्रीनगर। Train service resume in Jammu Kashmir कोरोना महामारी के चलते जम्मू-कश्मीर में 11 महीने से बंद पड़ी ट्रेन सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया है। सोमवार को जम्मू के बनिहाल से कश्मीर के बारामूला सेक्शन पर ट्रेन का परिचालन किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा था कि 22 फरवरी से बनिहाल-बारामुला सेक्शन पर कश्मीर घाटी में ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू हो जाएगा। इससे आवागमन में आसानी होगी और पर्यटन क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

"I request all to continue wearing masks and abide by social distancing norms," says Abdul Rashed, Station Superintendent Railway Station pic.twitter.com/ljbHDkB4KN

Jammu and Kashmir: Train services halted due to #COVID19 pandemic resume after a year in Srinagar

ट्रेन सेवा शुरू होने को लेकर श्रीनगर रेलवे स्टेशन के सुपरिडेंट अब्दुल राशिद ने कहा है कि मैं सभी यात्रियों से अनुरोध करता हूं कि वो ट्रेन में यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। यात्रा के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें। आपको बता दें कि इससे पहले 2016 में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में ट्रेन सेवाएं 6 महीने तक सस्पेंड रही थीं।

Railways to resume train operations in Kashmir valley on Banihal-Baramulla section from 22nd February, with two services operating initially.

This will enhance ease of movement and provide a big boost to the tourism sector. pic.twitter.com/vlWReFJFbI