Sexiest Asian Woman 2017: दीपिका को पछाड़कर प्रियंका चोपड़ा 5वीं बार बनीं एशिया की सबसे सेक्सी महिला

नई दिल्ली। जो हसीन होता है वो उम्र-दर-उम्र निखरता जाता है, वक्त तो एक नंबर है जो कैलेंडर की तरह बदलता रहता है.... और शायद ये बात पूर्व विश्वसुंदरी और बॉलीवुड की 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा पर बिल्कुल फिट बैठती है क्योंकि वो एक बार नहीं बल्की 5वीं बार एशिया की सबसे सेक्सी महिला चुनी गई हैं, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। लंदन के एक साप्ताहिक समाचारपत्र द्वारा कराए गए '50 सेक्सिएस्ट एशियन वुमन' चुनाव में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को प्रथम स्थान मिला था, पिछले साल ये खिताब बॉलीवुड की मस्तानी यानी कि दीपिका पादुकोण के नाम था लेकिन इस बार प्रियंका ने इस पर कब्जा किया है। दुनिया भर के लाखों लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग के जरिये एशिया की 50 सबसे ज्यादा सेक्सी महिलाओं का चुनाव किया, जिसमें प्रियंका को सबसे ज्यादा वोट मिले

I should thank my mom and dad for this award...lol! It’s purely their genetics and also the immense love you guys give me every single time which has put me on top of the list 5 times over. Thank you @EasternEye... you do know how to flatter a girl! #AsjadNazirSexyList2017 https://t.co/iy3JUWQswW