घर में 22 करोड़ कहां से आए ? Arpita Mukherjee ने TMC से 'संबंधों' पर किया बड़ा दावा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कोलकाता, 25 जुलाई: पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार कैबिनेट मंत्री पार्था चटर्जी की बहुत ही करीबी महिला सहयोगी अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी बुरी तरह कानून के शिकंजे में फंस चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि उनके नाम पर कम से कम 12 शेल कंपनियां चल रही हैं। गौरतलब हैं कि अर्पिता के घर से ही करीब 22 करोड़ रुपये कैश के अलावा बहुमूल्य चीजें और दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस समय सोशल मीडिया पर अनेकों ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्हें पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी के शीर्ष नेताओं के साथ राजनीतिक मंचों पर देखा जा सकता है। हालांकि, टीएमसी उनसे पल्ला झाड़ रही है। अब अर्पिता ने भी टीएमसी से अपने ताल्लुकातों को लेकर अपनी जुबान खोली है।

English summary

Actress Arpita Mukherjee, a aide of Bengal minister Partha Chatterjee, has said that she not with any party. But she has kept silence on the 22 crore cash recovered from her house