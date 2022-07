Aarey Forest:मुंबई में फिर निकला आरे जंगल का 'जिन्न'! अब क्यों शुरू हुआ विवाद ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 3 जुलाई: मुंबई में करीब ढाई साल बाद आरे जंगल का जिन्न एक बार फिर बाहर आ चुका है। सरकार वापस आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनवाने की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो चुकी है, जबकि विपक्ष और कुछ ऐक्टिविस्ट इसके खिलाफ फिर से उसी तरह से विरोध प्रदर्शनों पर उतर आए हैं। कुल मिलाकर यह विवाद पर्यावरण की रक्षा से ज्यादा राजनीतिक शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक ऐजेंडे से चीजों को बढ़ाते नजर आ रही हैं। इसिलए आइए जानते हैं कि यह पूरा विवाद है क्या और अभी यह फिर से किस वजह से शुरू हुआ है।

English summary

There is a controversy again regarding the Metro car shed in Aarey forest in Mumbai, know what the new government has done, which is being opposed