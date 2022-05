मैंगलोर यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी के अगले दिन हिजाब पहनकर पहुंची छात्राएं, प्रिंसिपल ने नहीं दी एंट्री

India

बैंगलोर, मई 28। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह साफ कर दिया था कि शिक्षण संस्थान में हिजाब बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। हिजाब विवाद अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन धड़ल्ले से कर्नाटक में हो रहा है। शनिवार को मैंगलोर यूनिवर्सिटी में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच गईं, लेकिन शिक्षकों ने उन छात्राओं को कैंपस में एंट्री नहीं दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।

प्रिंसिपल ने छात्राओं को समझाया

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, इस घटना से एक दिन पहले यानि कि शुक्रवार को मैंगलोर यूनिवर्सिटी ने छात्राओं के लिए यह एडवाइजरी जारी की थी कि वो यूनिवर्सिटी कैंपस में हिजाब पहन कर नहीं आएं। इस सलाह के बाद अगले ही दिन छात्राएं हिजाब पहनकर यूनिवर्सिटी पहुंच गईं, लेकिन इन छात्राओं को कैंपस में नहीं घुसने दिया गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें कॉलेज की प्रिंसिपल अनुसूया राय छात्राओं को यूनिफॉर्म के बारे में समझाती हुई नजर आ रही हैं।

